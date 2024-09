Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Sagitário– Cartas 9 e 18

É hora de se manter forte e não se deixar abalar por qualquer coisa. Tem gente esperando sua fraqueza para agir e é hora de ficar alerta e no presente. Lembra que quem é atento e esperto, não perde tempo à toa.

Capricórnio – Cartas 29 e 6

Coisa muito positiva está em seu caminho, mas sua ansiedade e estresse não deixam ver. Lembre-se de confiar mais no seu instinto e poder para poder colher os frutos que são seus e de mais ninguém sem medo.

Aquário – Cartas 1 e 30

Comece a agir para sair do aperto e comemorar as coisas boas. Tem muito apego que só deixa sua energia baixa e atraindo miudeza que não preenche seu coração. Tenha mais jogo de cintura e animo para viver seu caminho atraindo o melhor.

Peixes – Cartas 32 e 30

Muita coisa acontecendo nos relacionamentos e no lar. Esse caminho e ensinamento que chega agora é para preparar você para o um futuro mais feliz e em sintonia com aquilo que deseja; não caia na tentação de ficar chorando as pitangas sem tomar decisões.