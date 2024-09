As mensagens desta sexta para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as mensagens desta sexta (20) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca uma importante fase sentimental: Chegará uma pessoa compatível, que se aproximará de você com muito interesse, com um amor verdadeiro.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Depois de uma fase complicada, o tarot destaca que você se livrará das questões negativas dos problemas que teve no passado. No entanto, é importante ter cuidado com fofocas e intrigas.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

O tarot destaca que mudanças positivas estão chegando nesta fase. Também recomenda que você precisa purificar sua mente, se conectar com a Espiritualidade e com a natureza.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

O tarot pede muita cautela e afirma: verifique suas questões financeiras com toda a atenção necessária para evitar situações complicadas.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot pede muita atenção com o seu bem-estar. É necessário dormir mais para manter um equilíbrio físico e mental, além de ir ao médico caso seja necessário.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Prepare-se para um período de descanso que deve ocorrer nos próximos dias. O tarot também destaca que são tempos para recuperar a estabilidade.

