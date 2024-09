As mensagens desta quinta para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as mensagens desta quinta (19) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot destaca a boa fase amorosa para o signo de Libra, que deve encontrar uma pessoa muito compatível em breve.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot destaca uma importante fase amorosa, com uma nova pessoa do signo de Peixes, Câncer ou Leão. No entanto, é importante ter prudência e não se apaixonar tão facilmente.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot destaca que o amor é construir e não destruir. Então tenha isso em mente. No geral, aproveite para focar no seu bem-estar.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

É importante romper e eliminar todos os vícios do corpo, focando no seu bem-estar. A prática de exercícios também é essencial nesta fase.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Às vezes, você se entedia com facilidade, então busque atividades para preencher esse espaço. O tarot também destaca que é importante deixar de lado o que dizem sobre você e não se importar com as opiniões alheias.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot destaca a importância de uma conexão com a Espiritualidade neste momento. Jà no campo sentimental, um novo novo amor chegará muito em breve.

Com informações do site México AS