As mensagens desta quinta para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as mensagens desta quinta (19) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot destaca que uma transformação positiva está chegando em tudo que você deseja fazer. O poder será seu, então aproveite a nova fase.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Nesta fase, o empenho será algo primordial. O tarot destaca que é importante colocar dedicação em tudo que você faz neste momento.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Nos próximos dias, será uma fase de brilho, onde você ganhará um dinheiro inesperado. O tarot também destaca que é hora de deixar no passado as coisas negativas que você carrega.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Nesta fase, é importante cortar todas as energias negativas que estão próximas para abrir novos caminhos. O tarot também destaca a importância da positividade.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Desenvolva a habilidade de ser generoso, estendendo sua empatia e solidariedade a todos ao seu redor, enquanto cultiva a prática do respeito e da compreensão em suas relações.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot destaca uma fase muito importante para o signo de virgem no campo profissional nos próximos dias: O crescimento está chegando em questões de trabalho.

Com informações do site México AS