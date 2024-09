Adeus bob clássico! O bob flippy é a sensação do ano: veja aqui como você pode usá-lo para ter estilo e rejuvenescer

Um novo corte de cabelo chegou em 2024 e está se tornando o favorito de todos, pois rejuvenesce e traz estilo.

Trata-se do flippy bob, que chegou para superar o bob clássico e todos os seus tipos, tornando-se uma sensação por seus benefícios.

É um corte também conhecido como bob em sino, que pode ser usado por mulheres de 20 anos até 50 ou mais, e é a versão mais elegante do bob que existe até agora, ou pelo menos é como muitas mulheres o denominam.

O flippy bob é um corte de cabelo curto, acima dos ombros, ou pode chegar até os ombros e tem uma espécie de forma de sino, ou seja, com as pontas viradas para fora, mas pode ser estilizado de diversas formas.

Flippy bob: como usar o novo corte de cabelo que rejuvenesce e estiliza em 2024

Flippy bob curto

Você pode adotar um estilo de corte de cabelo ‘flippy bob’ muito curto, como o que Jennifer Lopez usou alguns meses atrás, na altura do queixo.

O melhor é usá-lo completamente liso, penteando as pontas para fora para que você pareça elegante, jovem e moderna.

Flippy bob com franja

Outra forma de usar esse corte em tendência é com franja aberta, que é ligeiramente longa e dará um estilo mais jovial.

Para este estilo, evite camadas, apenas use franja e o resto do cabelo deve ser reto, penteado com as pontas viradas para fora, e você ficará ótima e moderna.

Flippy bob reto

Se quiser algo mais casual, mas igualmente elegante e moderno, pode optar pelo corte reto bob acima dos ombros, sem franja, camadas ou qualquer outro detalhe.

Leve seu cabelo com uma risca no meio e exiba-o liso com as pontas viradas para fora em forma de sino, e com certeza você vai se destacar e brilhar em qualquer lugar e em qualquer idade.

Flippy bob com capas

Também podes usar um flippy bob em camadas para dar vida e movimento ao teu cabelo, se é isso que desejas.

Leve-o sobre os ombros, com camadas curtas e leve-as para fora, e pode usá-lo com ondas em vez de completamente liso para parecer jovem e chique.