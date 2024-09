Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

ANÚNCIO

Áries - carta “Ás de Ouros”

Não é hora de tomar decisões precipitadas, dê-se tempo para saber que direção escolher.

Touro - carta “A Morte”

Você está no momento preciso de fazer mudanças radicais em sua vida e viver isso plenamente.

Gêmeos - carta “A Estrela”

É hora de sair da zona de conforto e ousar fazer mudanças para alcançar a felicidade e o sucesso.

ANÚNCIO

Câncer - carta “Ás de Paus”

É hora de tomar as rédeas da sua vida e seguir em frente.

Leão - carta “O Mago”

É hora de construir uma propriedade. O que você quer e pensa será dado a você, pense positivo, pois a boa sorte irá cercá-lo.

Virgem – carta “O Louco”

É hora de ser feliz e ter o que você precisa para viver melhor e junto renovar suas energias.

Libra - carta “A Torre”

É hora de continuar crescendo em seus projetos pessoais. Não duvide que a boa sorte o cercará em todos os sentidos e o que cair é porque não era verdadeiro.

Escorpião - Carta A Temperança

Uma energia da calma ajudará a trazer novas oportunidades que devem ser aproveitadas.

Sagitário - Carta “O Mundo”

É hora de movimentar energias positivas a seu favor, principalmente na sua carreira e projetos que são importantes para você.

Capricórnio – Carta “O Sol”

É hora de crescer profissionalmente. Devemos buscar novos rumos e melhores oportunidades de emprego.

Aquário – Carta O Diabo

Momento de dinheiro rápido e fácil. Faça mudanças em seu trabalho ou negócio para ver bons resultados.

Peixes - Carta “O Julgamento”

É hora de amadurecer, pois isso trará novas oportunidades.