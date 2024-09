As mensagens desta quarta para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as mensagens desta quarta (18) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

Nesta fase, o tarot destaca que é importante se conectar com a espiritualidade. Já no campo sentimental, um novo amor deve aparecer muito em breve. Então aproveite.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot revela que você está prestes a descobrir uma verdade que esteve oculta por muito tempo. Além disso, é essencial que você se comunique com as pessoas ao seu redor.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot destaca uma ótima fase para o signo de Sagitário, principalmente em questões amorosas. No entanto, é essencial você estar aberto e deixar ser amado.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot destaca que é importante fazer uma limpeza espiritual, principalmente ao estar em contato com a água, para poder se limpar de todas essas energias.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot de hoje destaca que quem não arrisca não vence. Neste momento, você precisa de mudanças em sua vida.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Neste momento, o tarot pede reflexão: Seja sábio ao tomar decisões. Pense em qual caminho com muita paciência para evitar problemas futuros.

Com informações do site México AS