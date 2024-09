As mensagens desta quarta para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as mensagens desta quarta (18) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca uma fase positiva no campo profissional. Você tem que se livrar de todas as energias negativas e daqueles pensamentos ruins que não te deixam crescer.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

O tarot salienta que é importante ser mais paciente e ter mais comunicação com a Espiritualidade. No campo do coração, um novo amor virá muito em breve.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Para o signo de Gêmeos, o tarot destaca que uma fase positiva, com uma viagem muito em breve. Então se prepare para aproveitar e não ficar no caminho.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Para o signo de Câncer, o tarot destaca uma boa fase financeira, com a possibilidade de dinheiro extra. No campo sentimental, um amor compatível também chegará em breve.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot destaca que você é o signo mais inteligente e isso sempre o ajudará a estar um passo à frente. Então aproveite todas as oportunidades nesta fase.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

No campo sentimental, é preciso ser forte e deixar de lado aquela pessoa que não te faz bem. Com isso, será possível abrir novos caminhos.

Com informações do site México AS