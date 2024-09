A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta da Força

Momento de ter muito cuidado com as pessoas que escondem suas verdadeiras intenções e que possuem uma energia perversa. Não deixe que nenhuma maldade atrapalhe a sua vida e afaste ao máximo de situações cruéis e brutas para se manter bem.

Touro – Carta A Temperança

Momento de entender que uma recompensa irá chegar graças aos seus esforços e é hora de viver isso sem peso na consciência. Um sonho e desejo muito importante se tornando realidade e pedindo que você aproveite.

Gêmeos – Carta A Lua

Hora de ser mais atento com a saúde reprodutiva, hormonal e sexual. Se existe problemas e insatisfações, a causa pode estar no corpo e não nos sentimentos ou mente. É hora de chegar até a raiz de uma situação sem deixar ilusões tomarem conta.

Câncer – Carta A Justiça

Momento de compreender alguns sentimentos e ser honesto com aquilo que sai do seu coração, pois só assim será possível alcançar o que deseja em suas relações, sejam de amizade ou amorosos.