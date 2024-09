O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira mais:

Leão – Carta 11 de Copas

A vida amorosa e os sentimentos passam por transformações importantes. É hora de deixar as coisas fluírem e ouvir o que a intuição está tentando comunicar. Mudanças de lar, de lugar e de trabalho. Possibilidade de viagens muito positivas. Os signos em destaque são Câncer, Escorpião ou Peixes.

Virgem – Carta 2 de Copas

As parcerias entram em foco e adquirem uma importância ou se afirmam a partir de agora. Se entusiasme em dividir o que importa com essas novas pessoas e não tema mais pela sua estabilidade em sua vida.

Libra – Carta 3 de Copas

É importante encontrar soluções para alguns problemas, pois as energias o favorecem a conseguir bons resultados agora. A maternidade está no caminho. reconciliação com amores românticos ou relações familiares importantes.

Escorpião – Carta 11 de Ouros

É importante compreender que mudanças e movimentos importantes relacionados ao dinheiro ou vida financeira tendem a acontecer em breve. Previna-se, mas tranquilize-se porque a tendencia é que sejam ganhos e lucros; apenas seja prudente para lidar com esses novos recursos. Viagens.