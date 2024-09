O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Receptividade

Em cada passo e momento, é preciso abrir a mente e o coração. Ao encarar o mundo para viver experiencias transformadoras, a vida surpreende e entrega respostas fundamentais. Para muitos, é momento de uma conexão importante com uma nova verdade e com a espiritualidade, o que ajudará bastante a se devolver e crescer. Seja quem decide seus próprios passos com atenção!

Capricórnio – Carta da Solidão

Suas jornadas e caminhos sempre levarão ao crescimento! Por mais que se sinta sozinho, lembre-se que isso não é uma constante. Se conecte com aqueles que ama e não afaste todas as pessoas; apenas corte as relações que são mantidas por conveniência e interesses que talvez já não façam mais sentido. Repense sobre sua missão, felicidade e independência.

Aquário – Carta da Totalidade

Uma das regras da vida é compreender que ela é construída com o apoio de pessoas que estão dispostas a ajudar e serem ajudadas, pois o bem e as boas relações são feitas de troca de gentilezas. Existem relações que são fundamentais para o desenvolvimento da confiança nos outros e a descoberta da beleza que é compartilhar os momentos, sejam difíceis ou belos. Saiba manter e escolher quem estará ao seu lado agora e no futuro!

Peixes – Carta do Renascimento

Entenda em seu interior que esta é uma etapa de fazer as pazes e renascer, por isso resolva aquilo que está pendente e de alguma maneira ainda o afeta. Muita coisa pode ser compreendida agora e alguns fantasmas já não conseguirão mais assombrar a sua vida. É hora de usar seu encanto, beleza e experiencia para domar leões e alcançar o céu sem medo e com uma verdadeira liberdade.