Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 20 de setembro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Não tenha dúvidas que receberá aquela nova oferta de emprego que o fará crescer mais profissionalmente.

Chance de descoberta de gravidez. Não sabote seu caminho para o sucesso e a felicidade. Serão dias muito ocupados, tente não ficar com raiva e tenha paciência.

Você resolve questões jurídicas que funcionarão a seu favor. Tenha cuidado com o que você come e como lida com os vícios, seja mais saudável.

Uma viagem na qual se divertirá muito. Você recebe um presente que lhe dará muita alegria. Procure ter contato próximo e rotineiro com a natureza para encontrar a verdadeira harmonia.

Capricórnio

Tenha cuidado com problemas na região lombar e na coluna. Novos estudos podem ajudá-lo. Para os capricornianos solteiros, o amor virá.

Você está convidado para um casamento em breve. Prepare-se para uma viagem. Você recebe uma proposta.

Antes de ficar com raiva, respire fundo e mantenha a calma para evitar discussões sem motivo. Aproveite o fluxo de boa sorte que você estará passando e enfrente os problemas, o mais importante é saber superar essas dificuldades.

Aquário

Você receberá um reconhecimento de trabalho. Tenha cuidado com problemas de relacionamento, não seja intenso. Venda de algo importante. Reuniões ou festas em família.

Não guarde mais rancores familiares; São tempos de renovar tudo. Procure estudar, pois isso vai te ajudar muito no seu futuro.

Cuide das energias negativas e da inveja. Haverá mudanças em seu trabalho atualmente. Você se lembra de uma pessoa que já se foi; fique em paz. Você deve economizar para o seu futuro.

Peixes

Não confie totalmente em seus colegas de trabalho, pois um deles pode querer traí-lo. Evento de trabalho muito importante ou entrevista que deve ser mantida em segredo para dar certo.

Pais e pessoas próximas demonstrando apoio. Busque a sinceridade e independência e você verá que se tornará grande.

Um bom trabalho entrará em sua vida em breve. Viagens ou novos estudos.