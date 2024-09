Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 20 de setembro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Deixe o amor vir sozinho. A sorte chega até você no trabalho. Cuide da sua coluna. Uma viagem em breve.

Você resolve questões jurídicas a seu favor e termina um estudo ou projeto importante. Tenha cuidado com as mentiras das pessoas ao seu redor; é melhor saber com quem você tem um relacionamento amoroso para não se decepcionar depois.

Estes dias são para remover obstáculos e freios de sua mente para alcançar o sucesso, então não hesite em agir para alcançar o sucesso.

Virgem

Estes dias são para fazer investimentos para o seu futuro. Sua boa atitude o ajudará a ter sucesso; somente seja mais discreto com seus planos.

Você ganha dinheiro extra por uma dívida do passado. Chance de viajar com alguém. Você decide fazer um curso de vendas e negociação.

Um presente inesperado chega até você. Um novo amor. Para quem tem companheiro, haverá dias de conflitos e ciúmes, por isso procure se acalmar e evite grandes discussões.

Libra

Quem tem um amor, continuará com seu parceiro muito estável. Cuidado com as dívidas. Uma viagem inesperada.

Evite ter problemas com seus entes queridos. Você deve ser cauteloso com quem se relaciona em assuntos de negócios. Procure selecionar com cuidado com quem você vai fazer seus planos futuros e movimentar energias positivas a seu favor.

É a sua vez de estar no topo, e o que você viveu no passado o ajuda a crescer mais como pessoa. Lembre-se de que não existe mal que não venha com o bem.

Escorpião

Chance de uma reunião para melhorar seu desempenho no trabalho. Tenha cuidado com problemas de gastrite. Um amor do passado retorna.

É hora de movimentar energias e mudar de casa para viver com mais conforto. Muita inteligência e intuição em alta que deve ser aproveitada; basta colocar em prática e verá como tudo o que você faz funcionará bem.