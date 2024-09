Re-wearing: a nova tendência das filhas de celebridades em ‘assaltar’ o guarda-roupa das mães

Nos últimos anos, surgiu uma tendência que capturou a atenção da Geração Z e que se baseia nos guarda-roupas familiares: a tendência de reutilização.

Isso não é apenas uma moda passageira; é uma reflexão sobre o valor do que já possuímos e sua utilidade, por isso a roupa vintage se torna não apenas um elemento estético, mas um símbolo de tempos passados que, graças ao seu ressurgimento, continua influenciando o presente.

Qual é a tendência de reutilização de roupas e por que é mais positiva do que pensamos?

Este fenômeno consiste em reutilizar peças já existentes, muitas vezes da própria mãe, como uma forma de expressar estilo pessoal e, ao mesmo tempo, contribuir para a preservação do meio ambiente. A moda deixou de ser simplesmente uma questão das últimas coleções para se tornar um tópico de consciência social.

A tendência de reutilização tem feito com que muitas jovens comecem a 'assaltar' os armários de suas mães, resgatando peças vintage que lhes permitem se destacar e, ao mesmo tempo, parecer elegantes.

De acordo com o El País, esse renovado interesse pela roupa em segunda mão não é apenas uma declaração de estilo, mas também um passo em direção a um modelo de consumo mais sustentável. Ao longo da última década, a moda second hand evoluiu, perdendo o estigma do passado. Atualmente, vestir roupas previamente usadas se tornou um símbolo de orgulho e normalidade.

Um exemplo notável foi a estreia de ‘Eternals’ em Londres, onde Shiloh Jolie-Pitt usou um vestido antigo de sua mãe, Angelina Jolie, promovendo a tendência. Além disso, não é raro ver desfiles de moda exibindo peças recuperadas de resíduos têxteis.

Esta tendência consiste em dar novas oportunidades ao vestuário (Freepik)

De acordo com a mesma fonte, a crise econômica também desempenhou um papel crucial nessa mudança. À medida que os consumidores procuram maneiras de economizar, roupas de segunda mão oferecem uma solução.

A adoção dessa tendência não se limita à Geração Z, pois pessoas de várias idades estão começando a ver roupas de segunda mão como uma alternativa válida e atraente. O foco não é apenas obter peças únicas, mas também repensar a relação com a moda e seu valor para um mundo mais sustentável.