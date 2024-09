Quatro consequências da superproteção que seus filhos sofreriam na idade adulta

Mães sobre protetoras e as consequências na idade adulta dos filhos

Proteger os filhos é uma tarefa fundamental para qualquer mãe, para que as crianças se sintam seguras e possam avançar em suas vidas. No entanto, o que acontece quando se ultrapassam os limites e se cai na superproteção, o impacto será negativo e geralmente se manifesta com mais intensidade na idade adulta.

Ana María Arizti, especialista em gestão do medo, programação neurolinguística, adolescência e constelações familiares, explicou a Marco Antonio Regil, em seu podcast, quais são as terríveis consequências disso e o que podemos fazer como mulheres e mães para evitá-lo, sem que isso afete nossas vidas.

"A nossa função como mulheres é ter um projeto e sentido de vida individual, independentemente de ser mãe", observou a especialista, que acrescentou que nenhuma mulher é preparada para internalizar que "a vocação de dona de casa e mãe tem prazo de validade", o que também prejudica a vida da mãe.

Ela afirmou que isso se evidencia quando a mãe tem dificuldade em entregar os filhos ao pai porque não sabe o que fazer e argumenta: “Eles são meu sentido de vida, minha razão de ser, mas (no final) você se torna um fardo para os filhos”. Então, quando os filhos saem (aqueles que podem), a mulher entra em choque e crise existencial, e começa a se perguntar Quem sou eu, para onde vou, o que quero da minha vida, já encontrei minha paixão?

Arizti foi enfática: "Precisamos aprender a dar asas aos nossos filhos. Se não houver um pai presente, a mãe teria que saber o que educa o pai e educá-lo a partir de sua força masculina, e vice-versa, para que os filhos cresçam o mais completos possível".

Efeitos da superproteção na vida adulta dos filhos

A especialista disse a Regil que "quanto melhores forem as condições da mãe, melhores serão as condições dos filhos. Eles precisam ver uma mãe feliz. Este é o melhor presente que você pode dar, (ser uma mulher) com uma vida própria. Você não pode mais depender dos filhos".

Ana María também detalhou que quando superprotegemos, "criamos muitas responsabilidades para os filhos que não lhes correspondem", e mencionou três consequências com as quais eles terão que lidar na idade adulta:

1. Assumir financeiramente a mãe.

2. Assumir emocionalmente a responsabilidade pela mãe.

3. Recusar-se a viver fora da casa materna porque não podem deixar a mãe sozinha.

4. Sentimentos de culpa por deixá-la e ter sucesso longe de casa, onde ela cresceu.