Onda de calor: dicas de otorrino para o tempo seco

Quem sofre com rinite, sinusite, asma ou outra doença respiratória crônica percebe de longe quando tempos de baixa umidade do ar estão chegando. É o caso das próximas semanas em alguns estados brasileiros, que passarão por uma nova onda de calor.

Em face disso, a Dra. Roberta Pilla e a Dra. Maura Neves, ambas otorrinos pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), explicam a razão do aumento de crises respiratórias e dão suas recomendações para que a população sofra o menos possível com os efeitos do calor e da secura.

“As mudanças bruscas de temperatura causam impactos na mucosa respiratória, especialmente na sua capacidade de defesa”, explica a Dra. Maura, ao continuar: “A frequência aumentada desses episódios climáticos amplia nossa susceptibilidade a doenças, considerando não só as temperaturas, mas também a umidade relativa do ar”.

Dessa forma, esse conjunto de fatores abre espaço, segundo a médica, para crises de rinite, ressecamento nasal com sangramentos ou infecções, agravamento de tosses e doenças pulmonares.

Diante deste quadro, a Dra. Roberta recomenda algumas condutas para que as pessoas atravessem o período sem grandes percalços. Segundo ela, medidas simples podem reduzir os efeitos do clima no corpo:

Beber bastante líquido e evitar exposição ao sol e atividades físicas nos horários mais quentes e secos do dia;

Usar roupas leves e ficar sempre em lugares frescos e ventilados;

Manter os ambientes úmidos com umidificadores de ar ou baldes de água (não deixar ao alcance de crianças);

Medicamentos podem ser usados para resgate de alívio, porém com indicação médica;

Utilizar soro fisiológico para a lavagem das vias respiratórias;

Alimentar-se bem, com uma dieta mais rica em alimentos frescos e hidratantes;

Limpar os aparelhos de climatização regularmente para evitar o acúmulo de bactérias, poeiras e fungos.

“O ideal é controlar a temperatura do ambiente, mantendo-a entre 20 e 25 graus e tentar deixar a umidade do ar entre 50% e 60%”, indica a otorrino, ao sugerir: “Uma dica para isso é investir em um purificador ou umidificador de ar eletrônico com regulador automático”. Ela também recomenda que seja mantida uma boa troca de ar nos ambientes internos, alternando momentos de portas e janelas abertas e fechadas.

As médicas também deixam duas receitas de solução nasal para fazer em casa:

SOLUÇÃO NASAL CASEIRA

Hipertônica

240 ml água filtrada/fervida ou água mineral

1 colher de chá rasa de sal (melhor sal marinho), mais ou menos 2,2 gramas

1 colher de chá rasa de bicarbonato de sódio, mais ou menos 2 gramas

Isotônica

240ml água filtrada/fervida ou água mineral

1 colher de café rasa de sal (melhor sal marinho), mais ou menos 1 grama

1 colher de café rasa de bicarbonato de sódio, mais ou menos 1,5 grama

