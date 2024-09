O sexo do feto em um sonho muda de significado

Os sonhos de gravidez são dos mais comuns relatados. Mulheres de todo o mundo e de todas as idades os tiveram pelo menos uma vez na vida, mas isso não os torna menos enigmáticos.

A analista de sonhos Lauri Loewenberg assegurou à Cosmopolitan que “Se você não está grávida nem está tentando engravidar e sonha que está, significa que algo novo está se formando em sua vida”.

“Para a mente que sonha, representa uma nova vida para você”, acrescentou. Em conclusão, sonhar que vai ter um bebê significa que a sonhadora está crescendo e se desenvolvendo na vida.

"O subconsciente nos mostra isso na forma de gravidez para que possamos ver como algo que vale a pena cuidar e focar... O subconsciente é incrível", explicou.

No entanto, o gênero do bebê pode mudar o significado do sonho. Por isso, se você sonhar que está esperando um menino, isso significa algo totalmente diferente.

O que significa sonhar que está grávida de um menino?

Stephanie Gailing afirmou à revista citada que o significado de sonhar em estar grávida de um menino depende do que as crianças representam para a sonhadora e como ela se sente em relação a elas.

No entanto, de acordo com a astróloga de bem-estar e autora de ‘O Livro Completo dos Sonhos’, os homens geralmente simbolizam o masculino nos sonhos que temos.

Portanto, sonhar em estar grávida de um menino pode estar ligado à "força de vontade para defender uma causa, desejos profundos, afirmação de si mesmo e/ou luta pelo que se quer", disse.

Agora, se a pessoa estiver grávida no momento em que tem esse sonho, Gailing afirma que, em alguns casos, ela pode estar realmente sintonizando com o sexo do bebê em seu ventre.