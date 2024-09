As mensagens deste sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste sábado (14) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca que sua missão na vida é ser a força dos outros. Ou seja, sua obrigação para com os demais é ser um líder natural.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Para o signo de Touro, esta fase será fundamental para tomar decisões de trabalho e definir o que você deseja da vida. Então não perca o tempo.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Cuidado com as fofocas no seu ambiente de trabalho, pois elas podem te incomodar porque você tem luz própria; seja prudente.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Fase de muito trabalho atrasado. Lembre-se que o seu signo é a célula da sociedade, o que destaca a sua importância no mundo da astrologia.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Nos próximos dias você pode se sentir oprimido por uma situação sentimental. Tente resolver os conflitos amorosos o mais rápido possível.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Será uma fase para atualizar suas despesas e fazer pagamentos pendentes. Cuidado com os problemas no trabalho e tente não se envolver.

Com informações do site India Today