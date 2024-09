Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 23 e 4

Sempre é importante saber como se proteger e se cuidar, principalmente se sabe que tem energia ruim intencionada em seu nome. Apenas você pode cortar isso e se redimir se errou com alguém.

Touro – Cartas 21 e 19

Relacionamentos podem ser atrapalhados por comportamentos ruins que desgastam e não fazem bem para ninguém. É hora de repensar para poder viver o amor de maneira feliz. É melhor aproveitar e fortalecer as coisas simples do que buscar apenas as aparências.

Gêmeos – Cartas 17 e 26

A justiça sempre chega! É sua hora de ver como as coisas boas retornam e é possível retomar o equilíbrio. Não tem nada de ruim em receber o que merece e ver os outros colhendo o que plantaram também.

Câncer– Cartas 25 e 27

Nem sempre é possível sair ganhando e muitas vezes quem quer ver os outros perder também se prejudica. Seja honesto com as pessoas em sua vida e busque também que age positivamente, principalmente no amor, para evitar um problema sério.