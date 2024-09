Em que consiste o ‘Hair slugging’: a técnica que faz sucesso no Tik Tok para cuidar do cabelo

Sem dúvida, o cabelo é uma das partes do corpo que mais influencia a autoestima de qualquer pessoa, especialmente das mulheres, que sempre buscam exibir uma juba saudável, sedosa e brilhante, pois também é sinônimo de maior atratividade, por isso seus cuidados não faltam nas rotinas das meninas.

É por isso que plataformas como o YouTube e o TikTok oferecem uma grande variedade de tendências que prometem ter um cabelo de sonho aplicando técnicas naturais ou químicas que darão o resultado desejado, embora nem todas sejam eficazes. Atualmente, a rede social chinesa está dominada pelo ‘Hair slugging’, uma maneira ancestral de hidratar a fibra capilar que as asiáticas adoram.

O que é o 'hair slugging'?

Esta técnica envolve a aplicação de óleos capilares, da metade até as pontas, durante a noite para agir enquanto se dorme e evitar que o cabelo fique desidratado. A chave é usar um produto muito oleoso que, ao mesmo tempo, nutra profundamente, de acordo com uma publicação da revista Glamour.

De acordo com o artigo, deve-se aplicar mecha por mecha, e uma vez que todo o cabelo esteja impregnado do produto, deve-se cobrir bem para que não se mova e o óleo não toque o travesseiro. Além disso, ao envolver, o calor corporal fará efeito na área, aumentando os benefícios. No dia seguinte, o cabelo deve ser lavado com bastante água para remover todo o produto.

Vantagens do 'hair slugging'

Hidratação intensa: Ajuda a restaurar a umidade perdida nos cabelos, deixando-os mais macios e brilhantes.

Redução do frizz: Ao nutrir profundamente, minimiza-se o frizz e a eletricidade estática.

Fortalecimento: Com a hidratação adequada, o cabelo pode se tornar mais forte e menos propenso a quebrar.

Prevenção de pontas duplas: Ao nutrir e proteger as pontas, reduz-se a ocorrência de pontas duplas.

Melhoria da textura: O cabelo fica mais suave e fácil de pentear após este tratamento.

Para quem é recomendado?

É importante salientar que este procedimento não é adequado para todos os tipos de cabelo, como os cabelos finos, por exemplo, mas é ideal para aqueles que estão secos ou danificados, bem como encaracolados, pois requerem muita hidratação e, acima de tudo, profunda. Também é especial para mulheres com cabelos tratados quimicamente, como descoloração ou alisamento, pois podem restaurar a saúde do cabelo.

Se tiver o cabelo muito fino, não é aconselhável aplicar produtos muito pesados, pois podem deixá-lo com um aspecto pesado. Além disso, o excesso de óleo pode ser difícil de remover e deixar resíduos indesejados.

Também é importante considerar o tempo de ação, pois deixar óleos ou máscaras por mais de 8 horas pode obstruir os poros do couro cabeludo e causar problemas, apesar de ser benéfico.