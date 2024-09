Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta sexta-feira (13)

Confira aqui as revelações do tarot, nesta quinta-feira (13), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

No tarot, a Lua também é o Arcano da sensibilidade e da intuição, o que significa que, se você se conectar às emoções mais elevadas, as respostas virão com muita facilidade. Tenha isso em mente.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Esta semana, antes de tomar qualquer decisão, pare, escute, respire, sinta — mas sinta de verdade. Coloque as mãos no coração e perceba se ele está leve ou apertado. Só então tome suas decisões.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Esta fase, em especial, foque-se em si mesmo, mas de forma amorosa. Pare, sinta-se, ouça a si mesmo e busque novos interesses. É necessário encontrar novos estímulos para sair da rotina exaustiva.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot de hoje destaca para o signo de Câncer: Não ceda a discussões ocas, não perca o controlo das suas emoções nem das situações.

Texto com informações do site Selfie PT