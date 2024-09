Alerta dos Guardiões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Sagitário – Carta do exu Mirim

Chegou a hora de construir as oportunidades da sua vida e tomar decisões para evoluir e conseguir o que deseja de verdade. Hora de focar no seu sucesso de forma madura e tirar o olho da grama alheia, mas sem ser egoísta com os aliados verdadeiros.

Capricórnio – Carta do Exu Meia Noite

Quem foi justo e maduro irá receber as recompensas, por isso nutra esses comportamentos para conseguir alcançar coisas boas em sua vida. Nunca é tarde para deixar os interesses e a falsidade de lado, começando a levar uma vida mais verdadeira e colhendo os frutos da sinceridade, principalmente nas relações.

Aquário – Carta do Exu Caveira

Ser disciplinado é ser mais honesto com você mesmo. Está na hora de subir na vida mudando com coisas positivas e deixando de olhar apenas o próprio umbigo. Quem dá sempre desculpas para se fazer de coitado, uma hora chora por isso mesmo.

ANÚNCIO

Peixes – Carta da Pomba Gira Dama da Noite

Coloque os pés no chão para considerar as possibilidades boas em sua vida. É hora de lutar por objetivos concretos e saber dedicar sua energia ao que vale a pena. Não caia na perda de tempo e na obsessão buscando expectativas que não condizem com a realidade.