Você já se perguntou como sua personalidade pode ser transparecida de um modo sutil? Uma das alternativas certeiras está na escolha do perfume ideal que case com sua meta. E para mulheres com o objetivo de transparecer doçura e sensualidade, temos as opções ideais.

ANÚNCIO

Além dos gostos pessoais relacionados a cada fragrância, é importante não errar na escolha. Desta forma, você evitará mensagens deturpadas em relação ao que deseja passar. Outro ponto importante está na tendência, sendo outra parte do desafio em fazer a seleção ideal.

Em seu canal no YouTube, a influenciadora Tainara Reis compartilhou três indicações de perfume para emanar doçura e sensualidade. Abaixo você confere cada uma delas e suas respectivas notas:

Luna Valentia de Natura

3 perfumes doces e sensuais que toda mulher deveria ter consigo (Reprodução/Divulgação)

Luna Valentia de Natura é um perfume de 2021, criado por Verônica Kato e Juliette Karagueuzoglou. As notas de topo são: Amora, Cassis, Pimenta Rosa, Morango, Pera e Mandarina. As notas de coração são: Rosa, Jasmin e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Fava Tonka, Patchouli, Âmbar, Musgo e Almíscar.

Leia mais:

Una Infinito de Natura

3 perfumes doces e sensuais que toda mulher deveria ter consigo (Reprodução/Divulgação)

Una Infinito de Natura é um perfume de 2021, criado por Verônica Kato e Antoine Maisondieu. As notas de topo são: Mandarina, Lírio-do-Vale, Toranja, Frésia e Bergamota. As notas de coração são: Ameixa, Gardênia, Jasmim e Rosa. As notas de fundo são: Cumarina, Notas Doces e Sândalo.

La Victorie Intense de Eudora

3 perfumes doces e sensuais que toda mulher deveria ter consigo (Reprodução/Divulgação)

La Victorie Intense de Eudora é um perfume amadeirado de 2021, sob a assinatura de Gabriela Chelariu. As notas de topo são: Pimenta Rosa, Pera, Bergamota, Mandarina e Toranja. As notas de coração são: Tuberosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Sândalo Australiano, Néroli e Sementes de Cenoura. As notas de fundo são: Baunilha, Marshmellow, Patchouli, Madeira de Cashmere, Ambroxan e Norlimbanol.

ANÚNCIO

As notas são baseadas nas descrições do portal Fragrântica.

Assista ao vídeo da influenciadora: