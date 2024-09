3 perfumes femininos de frutas vermelhas para usar em ambientes fechados

Selecionar a fragrância ideal para seu dia a dia pode ser um tremendo desafio, haja vista a necessidade de fazer a escolha certa e causar uma boa impressão. Em especial, ambientes de trabalho, reuniões e escritórios fechados pedem uma atenção para não cometer erros no momento de selecionar o aroma.

ANÚNCIO

Se chegou até aqui, não se preocupe! Este artigo conta com opções ideais para se manter delicada, perfumada e, ao mesmo tempo, bem vista em ambientes fechados.

A youtuber Gaby Castro realizou um shorts no YouTube, no canal Perfumania, revelando os três tipos de perfumes frutados de se apaixonar! Então pegue seu bloquinho de notas e prepare-se para as anotações.

Abaixo você confere a lista e suas respectivas notas:

Linda Felicidade de O Boticário

3 perfumes frutados femininos de frutas vermelhas para usar em ambientes fechados (Divulgação)

Linda Felicidade de O Boticário foi lançado em 2019, com a assinatura de Hernan Fígoli. As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Limão Siciliano e Damasco. As notas de coração são: Madeira de Cashmere, Jasmim, Rosa e Sândalo. As notas de fundo são: Caramelo, Baunilha e Âmbar.

Diva Fabulosa de Eudora

3 perfumes frutados femininos de frutas vermelhas para usar em ambientes fechados (Divulgação)

Diva Fabulosa de Eudora é uma tendência recente, lançada em 2023. As notas de topo são: Calda, Frutas Vermelhas, Conhaque, Damasco, Gengibre, Pera e Mandarina. As notas de coração são: Mel, Flores, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira e Leite. As notas de fundo são: Baunilha, Patchouli, Âmbar, Cedro e Madeira de Cashmere.

Ilia Plena de Natura

3 perfumes frutados femininos de frutas vermelhas para usar em ambientes fechados (Divulgação)

Ilía Plena de Natura é um perfume floral feminino com acordes de rosa. A fragrância, lançada em 2022, é uma ótima opção para exalar delicadeza. A perfumista responsável pela assinatura da fragrância é Verônica Kato. A nota de topo é Rosa Rosa. A nota de coração é Pataqueira. A nota de fundo é Almíscar.

As notas são extraídas do portal Fragrântica. Confira abaixo o short da youtuber: