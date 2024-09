O que é o ‘corte não corte’? A tendência para atualizar o seu visual sem sacrificar o comprimento do seu cabelo

No mundo da moda e beleza, constantemente surgem novas tendências que ditam mudanças de visual. Uma das propostas que ganhou popularidade recentemente é o conceito do ’corte não corte’, uma alternativa perfeita para aqueles que desejam renovar sua aparência sem comprometer o comprimento de seus cabelos.

O que é o ‘corte não corte’ que continua em tendência?

De acordo com a Vogue, o termo ‘corte não corte’ refere-se a um estilo de penteado que combina elementos de camadas longas e escalonadas, proporcionando volume e movimento ao cabelo sem a necessidade de recorrer a um corte drástico que modifique as dimensões do cabelo.

Este visual é ideal para aquelas pessoas que desejam cuidar de seus cabelos após as mudanças de temporada, sem ter que sacrificar seu comprimento original.

Uma das figuras que popularizou este estilo é Barbara Palvin, que usou esse visual durante a New York Fashion Week, afirma a mesma fonte, embora já haja outras celebridades que aderiram a ele.

O ‘corte não corte’ é caracterizado por camadas em alturas diferentes que proporcionam movimento e leveza ao cabelo, sendo especialmente recomendado para aqueles com cabelos finos ou lisos. Uma das características distintivas deste penteado é a franja mais longa do que o normal, que fica na altura do queixo, destacando as maçãs do rosto e favorecendo os rostos ovais.

Além disso, ao prender o cabelo em um rabo de cavalo ou coque, é possível obter um efeito de maior densidade, acrescentando um toque de sofisticação a qualquer visual.

Em última análise, o ‘corte não corte’ se apresenta como uma opção versátil e moderna para aqueles que desejam uma mudança sutil, mas impactante, em sua aparência. Este estilo permite manter o comprimento do cabelo enquanto renova o visual, sendo uma alternativa segura e elegante para o retorno à rotina diária.