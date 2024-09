Ex-funcionário de supermercado expõe hábito de clientes que mais incomoda os trabalhadores

(Imagem de aleksandarlittlewolf no Freepik - Ilustração)

Um ex-funcionário de uma rede famosa, na Europa, expôs um dos hábitos dos clientes que mais incomodam os trabalhadores, e seu relato acabou viralizando nas redes sociais.

Como detalhado pelo site The Sun, Carl Dixon, de 33 anos, trabalhou na rede Asda por quase sete anos, período em que acumulou várias histórias.

Segundo ele, há uma atitude, entre muitas, que incomoda especialmente a equipe.

“Na maioria das vezes, lidar com os clientes foi muito bom, mas sempre aparece um cliente estranho de vez em quando, e eu encontrei alguns”, disse ele.

No entanto, completou: “Se não tínhamos estoque de um determinado produto, não importava quanto tempo você o procurasse no depósito ou quantas vezes tentasse explicar, eles não acreditavam que um supermercado pudesse ficar sem estoque”, completou.

Essa falta de compreensão acabava irritando a equipe em situações como essa.

Favor que gerava revolta

Outro tema mencionado foi um pedido de favor que gerava situações incômodas.

“Por outro lado, os clientes costumavam pedir caixas extras e, depois, reclamavam que não eram suficientes ou que não eram grandes o bastante”, completou.

Ainda de acordo com as informações, o desabafo do ex-funcionário repercutiu bastante, e vários outros trabalhadores concordaram que essas situações ocorriam frequentemente.