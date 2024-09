3 perfumes perfeitos: todos vão perguntar sobre sua fragrância

O perfume ideal para usar durante a nova temporada deve ser acolhedor e familiar. As notas clássicas das fragrâncias são as madeiras, baunilha e especiarias.

ANÚNCIO

Perfumes ideais para usar na nova temporada e receber muitos elogios

No entanto, se você não souber qual perfume comprar, continue a ler para conhecer 3 das melhores opções para dar as boas-vindas a esta época com um aroma requintado. Irão te fazer receber muitos elogios.

Replica Autumn Vibes da Maison Margiela

Um dos perfumes perfeitos é esta ‘eau de toilette’ da Maison Margiela. Em seu site oficial, a marca a apresenta como “uma fragrância que captura a lembrança de uma bela escapada em uma floresta recém-perfumada”.

"Sinta-se em harmonia com a natureza graças às notas de saída de pimenta rosa e coentro, as notas de coração de cenoura, noz-moscada e incenso, e as notas de fundo de madeira de cedro, musgo de carvalho e bálsamo", detalha.

Replica Autumn Vibes de Maison Margiela | (Cortesía de Maison Margiela)

Diptyque Bois Corsé

Outra fragrância requintada é este ‘eau de parfum’ da Diptyque. A marca descreve em seu site que este perfume “celebra a casca” das árvores e descreve seu aroma elaborado com notas de café arábica, madeira de sândalo e fava tonka como intenso, quente e viciante.

“Bois Corsé conta a história da cobertura protetora e texturizada de uma árvore. Uma aliança harmônica entre o absoluto de café preto e a essência de sândalo, misturados com a fava tonka. O nome deste perfume de fragrância persistente brinca com a palavra francesa ‘écorce’ (casca) e o aroma forte (corsé) do café que protagoniza a fragrância”, explica.

Bois Corsé de Diptyque | (Cortesía de Diptyque)

Grand Soir da Maison Francis Kurkdjian

Um perfume embriagante é este ‘eau de parfum’ da Maison Francis Kurkdjian. Em seu site, a casa assegura que esta fragrância é âmbar, amadeirada, vibrante e cativante e “convida a vestir suas melhores roupas e a aprimorar seu estilo”.

"O Grand Soir brilha com um brilho sensual. Desde o primeiro momento, revela-se a profundidade de um acorde de ládano, lavandín e folhas de canela, abrindo caminho para as notas de fundo com a suave calidez de um acorde ambarino baunilhado com acentos de benjoim. Simplesmente irresistível", lê-se.