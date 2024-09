Leggings com botas podem substituir o jeans, oferecendo mais estilo e conforto

Estamos prestes a dizer olá para a próxima temporada e, com ela, para as roupas aconchegantes que são perfeitas para essa transição para uma das épocas mais esperadas, como o inverno e suas festas, que são favoritas de milhares de pessoas ao redor do mundo.

Do lado deste hemisfério estamos prestes a mudar de estação e isso fala de uma mudança em nosso guarda-roupa, esta é a razão pela qual os especialistas já começaram a oferecer seus melhores conselhos para parecerem verdadeiras it girls, e surpreendentemente, entre as peças que prometem brilhar pelo resto do ano estão as tão amadas quanto odiadas leggings.

Sim, leu corretamente, as leggings estão de volta, esta peça ganhou popularidade e se tornou a protagonista dos looks das especialistas em moda, esta é a razão pela qual é uma das peças que se tornou uma das mais criticadas e até odiadas, agora ganhou um novo fôlego.

Leggins com botas Pinterest (Pinterest)

As leggings com botas serão tendência nesta temporada

É de sábios mudar de opinião, então dê uma segunda chance às leggings, desta vez prometem fazer você parecer elegante e sofisticada, lembre-se de que a única condição para usá-las é combiná-las com peças folgadas ou oversized que não mostrem muito suas curvas, mas algo muito mais discreto e sóbrio.

As tendências deste ano e as grandes casas de moda como Versace, Ralph Lauren e Hermès preveem o sucesso das leggings, mas elas não retornam sozinhas, mas sim com botas, como sua grande dupla para que você pareça toda uma fashionista, além disso, juntos prometem o look mais elegante.

Pela sua natureza elástica e confortável, as leggings são uma ótima opção para substituir as calças jeans, que, embora não haja uma peça que consiga tirar a coroa delas como as calças favoritas por excelência, elas as superam, assim como os alfaiates fizeram com esses cortes que, em sua própria rigidez, se tornaram os mais populares neste 2024.

Legging com botas Pinterest (Pinterest)

Como combinar leggings com botas?

Se está decidida a fazer uma mudança no seu guarda-roupa e dar uma segunda oportunidade às leggings, então aqui estão alguns looks que podem servir de inspiração para o seu próximo outfit, vai ver que eles continuam sendo igualmente versáteis e até favorecedores, além disso, não há outra peça que prometa mais conforto do que estas.

Fique elegante com leggings

O preto é uma das cores sinônimo de elegância que sempre consegue elevar qualquer conjunto, e é também uma boa opção para quem procura alongar e estilizar a figura, seja combinando um blazer ou casaco, (este pode ser usado aberto ou com um cinto), adicionando leggings e complementando com botins de salto ou tênis.

Leggins com botas Pinterest (Pinterest)

Fique casual com leggings

Para os looks casuais é muito mais simples e aqui pode experimentar com cores, texturas e peças como camisas oversized, aqui temos duas opções para duas temporadas diferentes, uma com um suéter e camisa em tons de bege com leggings nude e calçado em creme, ou então o jogo de contrastes em preto e branco, opte por botins baixos para maior conforto.

Leggings e botas Pinterest (Pinterest)

Fique glamorosa com leggings

Para um look glamouroso, não tenha medo de apostar em peças com mais volume, neste caso temos um suéter de malha e um top, ambos com mangas largas e ombreiras, adicione umas leggings e botas de salto baixo.