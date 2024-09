A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta O Louco

A vida é feita de chegadas e partidas, mas as pessoas temem muito os movimentos que podem mudar tudo. É a hora de ter coragem para compreender uma transformação grande e profunda que irá acontecer em breve. Seja adaptável e não se feche.

Virgem – Carta O Eremita

Ninguém está totalmente protegido de levar um golpe baixo e não esquecer disso é a maneira mais inteligente de se proteger. Ouça mais sua intuição e observe, pois um engano premeditado pode afetar sua vida se não for mais atento.

Libra – Carta A Força

Apesar dos laços são fortes e da confiança na relação, é momento de se tornar mais atento as conexões que valem a pena. Novas possibilidades e experiencias podem enriquecer sua vida de maneira muito interessante, por isso não permaneça sempre no mesmo lugar.

Escorpião – Carta A Lua

A instabilidade emocional pode estar presente ou afetará a sua vida de alguma forma. Cuide da sua mente e faça o possível para se manter bem. Se alguém desequilibrado pode agir de forma imprevisível e fazer algo que o afeta, saiba se afastar e não se colocar em nenhum perigo.