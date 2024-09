O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Leão – Carta 4 de Espadas

Conflitos que podem gerar nervosismo e muitos incômodos físicos e mentais. É hora de se cuidar e não se colocar em situações de risco. Busque ajuda se necessário e evite a solidão, pois ela só piora tudo.

Virgem – Carta 3 de Paus

Hora de ter muito com cuidado com a pressa e evitar se precipitar com qualquer coisa. Lembre-se que a vida só tem sucesso e sentido, quando cada coisa acontece no tempo certo. A intuição também pode mostrar quem não deseja construir uma relação verdadeira ao seu lado.

Libra – Carta 10 de Ouros

ANÚNCIO

Alguém muito interessado e inteligente pode surgir na sua vida e movimentar emoções. Signos de Touro, Virgem e Capricórnio em destaque. Boas notícias nas relações, reputação e também em assuntos envolvendo questões econômicas.

Escorpião – Carta Ás de Paus

Momento de ver algo começando em sua vida com muita energia e poder de crescimento. Para alguns, pode envolver gravidez. Projetos e relações tomam um rumo mais sólido, o que tende a surpreender quem está ao redor, por isso se proteja sempre e seja discreto.