Cliente é criticado por atitude em lavanderia e situação gera debate na web

É comum ver pessoas deixando suas roupas sem vigilância nas máquinas de lavar da lavanderia por longos períodos. Isso pode ser irritante para outros clientes que também estão aguardando.

Como detalhado pelo site The Sun, um cliente de uma lavanderia na Malásia expressou sua frustração nas redes sociais ao perceber que as roupas de outro cliente estavam na máquina de lavar por muito tempo, depois de finalizado o processo. Ele escreveu:

“Este aviso é para o dono das roupas deixadas na máquina entre meio-dia e 13h. Se você se deparar com esta publicação, reflita sobre o que fez, incomodando todo mundo na lavanderia por causa das suas roupas deixadas na máquina por mais de meia hora. Você acha que só porque comprou as fichas da lavanderia, comprou o tempo de todo mundo?”

Os internautas ficaram divididos sobre a postagem. Alguns acharam que se tratava de um “pequeno problema” e não valia a pena ficar bravo.

Outros concordaram com o autor da postagem, criticando a pessoa responsável pelas roupas e defendendo o objetivo da mensagem de lembrar os outros a serem mais atenciosos e responsáveis.

Foi destacado que, mesmo que alguém tenha pago para usar um serviço, é importante lembrar que há outros clientes esperando na fila.

