Garçom expõe comportamento irritante de muitos clientes e viraliza nas redes

De jornadas exaustivas a salários irrisórios, trabalhar na hospitalidade pode ser frustrante e difícil. E, de acordo com um garçom, há certos hábitos dos clientes que não facilitam a situação.

Como detalhado pelo site, um profissional que recentemente se juntou a uma das redes de restaurantes mais populares do Reino Unido compartilhou suas experiências nas redes sociais. Segundo ele, em algumas situações, garçons e garçonetes ficam tão frustrados que acabam fazendo o mínimo esforço para servir.

Como revelado, como quase todas as instituições, restaurantes, cafés e bares têm horários de fechamento definidos. No caso deste restaurante, que fecha às 22h durante a semana e às 23h nos finais de semana, a cozinha aceita os últimos pedidos de 30 a 50 minutos antes do fechamento.

Isso é para garantir que o espaço possa ser limpo adequadamente e que a equipe, já sobrecarregada, possa voltar para casa após um longo dia correndo de uma mesa para outra.

No entanto, ele observa: “Você ainda encontra pessoas que chegam às 21h40 e demoram uma eternidade para decidir o que pedir. E depois ficam lá até 22h40 ou 22h45, bem depois do horário de fechamento.”

Ele imagina que, às vezes, parece que esses clientes acham engraçado fazer esse tipo de coisa, descrevendo esse comportamento como “nada atencioso”. “Trate-nos da maneira como você gostaria de ser tratado”, ele conclui.

Clientes Rudes

Além disso, o profissional destaca outro ponto importante. Embora ele ainda não tenha enfrentado a experiência infeliz de lidar com clientes extremamente rudes, ele já viu muitas pessoas entrando e se sentando “de forma rude” antes mesmo que a equipe da recepção tivesse a chance de falar.

Ele também relata casos de pessoas bêbadas que entraram tropeçando, talvez sem saber o que estava acontecendo ao redor. Em um caso recente, o trabalhador teve que lidar com um bêbado que foi até a cozinha, uma área restrita ao público.

Com informações do site The Sun