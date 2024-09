Trabalhador de supermercado critica hábito irritante de clientes e explica por que isso causa tantos problemas

(Imagem de drobotdean no Freepik - Ilustração)

Trabalhar em um supermercado não é uma tarefa fácil, devido às longas horas e, claro, aos clientes irritantes.

Um funcionário da rede Tesco afirmou que há uma coisa que os clientes fazem que os deixa loucos. No Reddit, o funcionário explicou a coisa mais irritante que muitos clientes ‘preguiçosos’ fazem.

Como detalhado pelo site The Sun, ele escreveu que a pior coisa que os compradores fazem é deixar itens congelados na prateleira, mesmo quando o freezer está bem ao lado.

‘Quão preguiçoso você precisa ser para simplesmente abrir o freezer e colocar o item lá dentro? Eu encontrei três sorvetes que estavam na prateleira ao lado do freezer’, apontou o funcionário.

Embora isso torne o trabalho mais difícil e acrescente tarefas extras a uma rotina já agitado, os trabalhadores revelaram que esse é um mau hábito por mais de um motivo.

Postagem acabou viralizando entre trabalhadores

No forum, muitos não apenas concordaram que é um problema, mas também relataram que clientes desrespeitosos costumam fazer isso mesmo quando os funcionários estão ao lado.

Além disso, muitos ficam incomodados porque frequentemente têm que jogar a comida fora quando isso acontece. Embora a maioria dos clientes não pense nisso, jogar fora alimentos congelados significa que eles descongelam e não podem ser vendidos novamente.

Isso não se aplica apenas aos alimentos congelados deixados de fora; alimentos frescos jogados no congelador também causam problemas semelhantes.

Ainda de acordo com as informações, o tópico se tornou viral, e muitos concordaram que é uma grande irritação. Uma pessoa escreveu: ‘O que me irrita é que hoje em dia há muito mais clientes que jogam os itens na sua frente e nem se importam.’

Com informações do site The Sun