3 tipos de cortes de cabelo borboleta que você não deve mais usar pelo resto de 2024, pois estão fora de moda

O corte de cabelo borboleta é um dos favoritos dos últimos tempos e foi usado por celebridades como Jennifer Lopez, Margot Robbie e Eva Longoria.

ANÚNCIO

Este corte é muito favorável, pois dá vida e volume aos cabelos e ajuda a rejuvenescer, mas existem alguns tipos deste corte que você não deve mais usar pelo resto do ano.

Seja você tenha 30, 40 ou 50 anos, é melhor evitar experimentar esses tipos de cortes de cabelo borboleta, ou você ficará fora de moda.

3 tipos de cortes de cabelo borboleta que você não deve usar pelo resto de 2024, pois estão fora de moda

Corte de cabelo borboleta com franja curta

O corte de cabelo borboleta com franja curta deve ser evitado em 2024 pois não permitirá que você pareça moderna e natural.

Este estilo também não favorece todos os rostos, por isso é melhor deixá-lo de lado nas suas opções se quiser renovar o seu visual. Opte por uma franja longa e suave que te faça parecer mais jovem, ou use o cabelo sem franja.

Corte de cabelo borboleta com camadas muito marcadas

ANÚNCIO

Também não é recomendável usar um corte de cabelo borboleta com camadas muito marcadas, pois criam um forte contraste entre a camada curta superior e a longa.

Isso fará com que você pareça mais velha e também tirará a naturalidade e suavidade do seu cabelo e do seu visual, então é melhor escolher camadas longas e fluidas, como mostrou Margot Robbie.

Corte de cabelo borboleta com pontas afinadas

Outro estilo de cabelo borboleta que não deve ser usado em 2024 são as pontas extremamente afiladas, especialmente na parte inferior, pois danificam o cabelo e não parecem naturais.

É preferível optar por um estilo mais natural e menos estruturado, com pontas mais marcadas, que lhe dê um visual favorável aos seus 30, 40 ou mais.

Então, se você quer parecer jovem, moderna, elegante e diminuir alguns anos, e está procurando um novo corte, é melhor evitar esses três estilos desse corte bonito e optar pelo clássico e que realmente favorece, com muito volume, franja longa e camadas longas e pontas marcadas.

Além disso, o melhor para exibir esse tipo de corte é secar o seu cabelo para que o estilo seja bem apreciado e você o exiba com classe e elegância.