O que é o beijo cigano e por que é tão positivo praticá-lo com o seu parceiro?

O beijo é um gesto universal que transcende culturas e épocas. Há muitas formas de beijar e entre elas está o beijo cigano, que se destaca por seu caráter sensual e genuíno. Esta forma não é apenas um ato de intimidade, mas também um meio de estabelecer uma conexão emocional mais profunda com o seu parceiro.

Essa demonstração de afeto está enraizada em nossa cultura há mais de mil anos. De acordo com uma pesquisa publicada na revista científica Science em maio de 2023, citada pela National Geographic, um dos primeiros registros de um beijo com propósitos românticos e sexuais entre humanos foi encontrado em um manuscrito da Idade do Bronze do sul da Ásia, com uma data estimada de 1500 a.C.

Mas afinal, o que é o beijo cigano entre os casais?

De acordo com o portal de Victoria Cadarso sobre os tipos de beijos, o beijo cigano é caracterizado por uma série de carícias delicadas e movimentos que, embora sutis, são altamente evocativos. Consiste em beijar levemente e lamber o pescoço, para depois deslizar em direção à orelha.

Uma das variantes mais cativantes é quando o amante usa um brinco de seu parceiro, levando-o à boca enquanto suga o lóbulo da orelha. Esta dança de sensações pode ser uma experiência verdadeiramente mágica que acenda a paixão e seja prelúdio da atividade sexual.

O ato de beijar não apenas simboliza amor ou afeto, mas também tem um impacto significativo na química emocional de um casal. É por isso que praticar o beijo cigano é um bom sinal de que você é desejado, há paixão por você e uma grande cumplicidade entre os amantes.

E é que, de acordo com os especialistas, o beijo permite aos seres humanos trocar feromonas, crucial na atração e seleção de parceiro, além de liberar oxitocina, conhecida como o hormônio do amor, que promove o vínculo e a conexão entre as pessoas.