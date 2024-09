Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira quinta de setembro

Confira as revelações do tarot, nesta primeira quinta-feira de setembro, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Nesta fase, é possível que você sinta que sua carreira está em uma fase de estagnação, e como nem sempre temos força ou coragem para encerrar um ciclo, ela acaba paralisando. No entanto, é importante controlar esta situação.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Não caia no pessimismo, nem no derrotismo. Essa é uma das piores atitudes que podemos adotar, pois acabamos vivendo as derrotas que imaginamos. Não ceda às mágoas nem aos ressentimentos.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot destaca que a serenidade e a confiança andam de mãos dadas. É por isso que a conquista do nosso bem-estar deveria ser nossa grande prioridade, mas não é. É importante ter mais atenção para não se distrair com trivialidades ou situações que não podemos controlar.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot de hoje destaca que muitas vezes andamos desenfreadamente à procura de respostas fora de nós quando as temos todas tão pertinho. É importante refletir sobre isso.

