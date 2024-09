Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira quinta de setembro

Confira as novas revelações do tarot, nesta primeira quinta-feira de setembro, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tatot revela que no campo amoroso, deve ocorrer uma importante novidade em breve. Se ‘fazer as pazes’ faz sentido para você, este é o momento certo. Não adie assuntos delicados que só atormentam sua mente.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Se algo não vai bem no campo amoroso, o tarot de hoje indica que, com romantismo e alguns gestos de ternura, as coisas tendem a melhorar.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot pede para que você faça um esforço maior para manter o equilíbrio nesta fase. Seria bom que os altos e baixos da vida fossem menos intensos. O que ajuda? Manter o foco e refletir.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O 9 de Ouros pede que você dedique mais tempo de qualidade a si mesmo(a). Tempo não vai faltar, já que tudo indica que uma fase mais tranquila se aproxima.

