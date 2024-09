O xamã mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O oráculo xamânico do “Espírito Animal” entrega mensagens relacionando sua energia com elementos da natureza e o mundo espiritual. Confira o recado enviado para seu signo a seguir:

Áries - Espírito do Gambá

Momento de ser quem é e valorizar a própria essência. Não permaneça mais se escondendo ou se desculpando sobre aquilo que quer fazer com honestidade. Situações são deixadas para trás e é hora de defender sua verdade com amor para poder ser guiado pela espiritualidade.

Touro – Espírito do Pavão

Hora de entender que um chamado o colocará mais conectado com seu espírito e missão. Aceite a luz em sua vida e saia das sombras, sem medo de se destacar e deixar suas verdadeiras cores se manifestarem, pois elas atrairão reconhecimento e também inspirarão outras pessoas.

Gêmeos – Espírito do Gato

Se nada parece estar indo como o desejado ou planejado, é momento de ser adaptável, pois o que atrapalha agora pode abrir portas importantes amanhã. Lembre-se de medir seus saltos e aprender a levantar com graça após quedas ou escorregões.

Câncer – Espírito do Escaravelho

Você pode manifestar a magia e criar sua realidade com criatividade e inspiração. É hora de ser mais positivo e apostar sempre no próprio poder com muita confiança. Permita que seu caminho seja firme, mas também de sonhos e leveza.