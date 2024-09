Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira quarta de setembro

Confira as revelações do tarot, nesta primeira quarta-feira de setembro, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

É tempo de fazer uma pausa para o bem da sua saúde física e mental. Não escutamos os sinais do nosso corpo e mente, então, os sinais vão tornando-se mais claros, os incidentes acontecem, as doenças surgem do nada.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot de hoje destaca: Não temos o direito de mudar ninguém, nem devemos tentar, pois isso seria uma profunda falta de respeito pelo outro. Estaríamos dizendo que somos superiores.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot de hoje destaca a importância de se sentir seguro(a), pois este é um momento de maior estabilidade. No entanto, questiona: sua mente inquieta permitirá?

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Nesta fase, o Tarot pede que você limpe a mente, pois pode estar se deixando enredar pela confusão. Existem muitos caminhos para chegar a qualquer lugar. O caminho não é reto! Vamos tirar essa ideia da nossa linda cabeça.

Texto com informações do site Selfie PT