A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta dos Amantes

É importante entender que enquanto algumas pessoas se relacionam e mantém o amor por meio das ações, outras fazem o mesmo com as palavras. É hora de lembrar que a vida é uma e que algumas coisas precisam ser expressas quando se tem a chance para não perder tempo.

Touro – Carta do Eremita

É importante entender que uma situação o levará a uma importante evolução espiritual e uma pessoa pode estar envolvida nisso. Não tema as provações e entenda como desenvolver essas questões com a maior maturidade possível.

Gêmeos – Carta O Diabo

Momento de ter cuidado com pessoas ou situações que podem esconder intenções ou resultados perversos. Tenha muita esperteza para entender o que é de verdade e vale a pena e aquilo que somente está satisfazendo uma parte dos interesses.

Câncer – Carta A Roda da Fortuna

Obstáculos e situações ruins são ultrapassadas definitivamente graças ao seu envolvimento comum ciclo mais positivo. Aproveite as companhias sinceras e pare de insistir naqueles que o desprezaram de alguma maneira.