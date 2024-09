Descubra qual personagem de terror você é de acordo com o seu signo zodiacal

Pennywise de 'It'

Aqui está o personagem de filme de terror que mais se parece com você de acordo com o seu signo.

Áries (21 de março - 19 de abril)

Com o seu espírito audaz, você é como o Ghostface de ‘Pânico’. Assim como o enigmático personagem que espalha o terror com sua máscara, você não tem medo de enfrentar o desconhecido. Você é imparável e está sempre um passo à frente.

Ghostface de 'Pânico' Foto: Pinterest

Touro (20 de abril - 20 de maio)

Touro, você é Jason Voorhees de ‘Sexta-feira 13′. Assim como o icônico personagem, sua presença é constante e impossível de ignorar, pois, pela sua natureza firme, você está sempre presente.

Jason Voorhees de 'Sexta-feira 13' Foto: Pinterest

Gêmeos (21 de maio - 20 de junho)

Sua natureza dual e versátil o torna como Freddy Krueger em ‘A Hora do Pesadelo’. Esse mestre dos sonhos e ilusões pode ser tanto sedutor quanto assustador, refletindo sua capacidade de mudar de forma e manter todos em suspense.

Freddy Krueger de 'A Hora do Pesadelo' Foto: Pinterest

Câncer (21 de junho - 22 de julho)

Câncer, a sua sensibilidade e instinto protetor identificam-se com Regan MacNeil de ‘O Exorcista’. Você é o guardião do espiritual e emocional, mesmo nos momentos mais sombrios.

Regan MacNeil de 'O Exorcista' Foto: Pinterest

Leão (23 de julho - 22 de agosto)

Leão, seu carisma e sua necessidade de ser o centro das atenções te transformam em Drácula. Com seu magnetismo e elegância, você é o vampiro que atrai todos os olhares. Sua presença dominante garante que todos te olhem com fascinação e um toque de medo.

Drácula Foto: Pinterest

Virgem (23 de agosto - 22 de setembro)

Virgem, a sua meticulosidade e perfeição fazem de você o Norman Bates de ‘Psicose’. A atenção aos detalhes e a complexidade da sua personalidade refletem a precisão desse personagem. Você é o mestre da ordem e do caos, criando uma aura de mistério e tensão.

Norman Bates de 'Psicose' Foto: Pinterest

Libra (23 de setembro - 22 de outubro)

Você é Jigsaw de ‘Jogos Mortais’. Este personagem enigmático busca equilibrar a justiça à sua maneira, refletindo seu desejo de harmonia e equilíbrio, embora às vezes o preço seja alto. Você é o estrategista por trás do enigma que testa as decisões dos outros.

Jigsaw de 'Jogos Mortais' Foto: Pinterest

Escorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

A sua intensidade e profundidade trazem a identificação no Michael Myers do ‘Halloween’. Este personagem mascarado, com a sua presença e capacidade de espreitar nas sombras, personifica sua habilidade para explorar os cantos mais escuros da psiquê humana.

Michael Myers de 'Halloween' Foto: Pinterest

Sagitário (22 de novembro - 21 de dezembro)

Seu espírito aventureiro e sua coragem fazem de você a boneca Annabelle. Assim como esse personagem que nunca deixa de surpreender, sua atitude intrépida e curiosidade ilimitada o levam a enfrentar qualquer desafio. Com sua energia, você está sempre pronto para explorar o desconhecido e enfrentar o que vier.

Boneca Annabelle Foto: Pinterest

Capricórnio (22 de dezembro - 19 de janeiro)

Você é o Pennywise de ‘It’. Embora Pennywise seja um personagem sinistro, sua capacidade de nos aterrorizar com uma estrutura meticulosa reflete sua tenacidade.

Pennywise de 'It' Foto: Pinterest

Aquário (20 de janeiro - 18 de fevereiro)

Aquário, sua originalidade e visão te tornam ‘A Freira’. Esta aterrorizante entidade, com a sua presença inquietante, reflete sua personalidade tensa que desafia tudo o que está estabelecido e explora o desconhecido. Você é inovador e carrega o mistério com você.

A Freira Foto: Pinterest

Peixes (19 de fevereiro - 20 de março)

Peixes, sua intuição e empatia fazem de você a Samara Morgan de ‘O Chamado’. Este espírito inquietante emerge do poço com uma ligação profunda aos medos e sonhos dos outros. Sua capacidade de captar as emoções mais sutis tornam você uma presença mística e curiosa.

Samara Morgan de 'O Chamado' Foto: Pinterest

Agora que você conhece seu personagem de terror zodiacal, prepare-se para uma noite de Halloween cheia de emoção e mistério. Celebre com o personagem que melhor incorpora a sua essência e desfrute de uma noite estelar e assustadora.