Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião para o mês de setembro

Confira as novas revelações do tarot, para o mês de setembro, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Durante o mês de setembro, os nascidos sob o signo do leão podem passar por situações que os impeçam de crescer. De qualquer forma, o mês termina e estarão em paz depois de uma análise minuciosa e de muito balanço.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot destaca que será um momento muito positivo para este signo de Terra, em que o trabalho poderá ser transformado em grandes empresas com produtividade.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Para Libra, é um mês cheio de possibilidades que permitirão aos nascidos se destacarem, crescerem e serem bem sucedidos e recompensados por suas ações.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O signo de Escorpião começa a sentir uma maior presença do amor no ambiente. Além disso, os escorpianos iniciam uma avaliação do ano, analisando e percebendo o avanço dos acontecimentos.

