Vídeo flagra momento em que onça-pintada aplica ataque mortal para capturar presa selvagem no Pantanal

Um vídeo flagrou o momento em que uma onça-pintada aplica um ataque mortal para capturar uma presa selvagem no Pantanal.

O momento foi divulgado recentemente no TikTok pela página @pantanaloficial.

No registro, é possível ver que a onça se mantém incógnita por um tempo até realizar o salto mortal.

Com a aproximação dos exploradores, é possível ver que a onça continua aplicando uma mordida no pescoço do jacaré até a total imobilização.

Logo depois, ela sobe um pequeno barranco carregando o jacaré para a parte final do ataque.

Aparentemente cansada, a onça continua arrastando a presa para uma zona mais distante.

No registro, é possível ver que ela aparece sem se incomodar com os observadores.

O registro acabou viralizando nas redes sociais e já conta com quase 300 mil reproduções. Confira:

Flagrante choca ao mostrar como cobra píton é capaz de engolir um grande animal

Também voltou a viralizar nas redes sociais um impressionante vídeo que mostra como um cobra píton é capaz de engolir um animal de grande porte.

De acordo com a Newsweek, as imagens mostram a cobra se alimentado de Impala, uma espécie de antílope, pesando entre 50 e 60 kg.

Ela engole o animal inteiro começando pela cabeça e suas mandíbulas se movem de forma impressionante, mostrando uma verdadeira agilidade.

A cena divulgada em 2022 foi filmada próximo ao Parque Nacional Kruger, na província de Mpumalanga, na África do Sul. Confira o registro impressionante:

Com informações da página @pantanaloficial