O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Nova Visão

Comece a visualizar as coisas de outra forma, pois seus olhos continuam no passado e confundem seu presente. É o momento de compreender que é preciso criar sua vida no presente com muita vontade e energia, alcançando novos níveis corajosamente.

Capricórnio – Carta do Florescer

Para florescer, é preciso plantar e regar hoje. O passado já não deve mais ser colocado tanto em foco, pois apegos caem por terra para o libertar. Libere sua energia para se relacionar com quem vale a pena de verdade.

Aquário – Carta da Culpa

Um caminho o guiará na direção certa a partir de agora! Não permita mais que os fantasmas do passado e a culpa continuem fazendo sua mente e emocional sofrer. É hora de descobrir a harmonia que pode nascer em seu coração e se confortar em sentimentos bons.

Peixes – Carta do Experimentar

Para alcançar o equilíbrio mental e emocional, é importante saber se resguardar e dar a devida importância para as coisas simples e fundamentais na vida. Compreenda mais dos seus detalhes mais íntimos e do ambiente que constrói ao redor, pois chegou a hora de encontrar o conforto e paz no agora.