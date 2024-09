O caso de Jennifer Lopez e Ben Affleck faz refletir: como superar um divórcio?

O divórcio de Ben Affleck e Jennifer Lopez é um dos temas mais comentados no mundo do entretenimento. A separação do casal faz refletir sobre o quão difícil costuma ser uma separação, quando as pessoas envolvidas se uniram por laços de atração, afeto e com toda a intenção de perdurar no tempo. No entanto, esses sentimentos e esse sonho de ‘até que a morte nos separe’ não duram para todos. Quando os envolvidos precisam seguir caminhos diferentes, não é surpreendente que um deles sofra mais do que o outro, levantando a pergunta ‘Como lidar com um divórcio?’

Ao que parece, neste caso, foi a Jennifer Lopez quem teve mais dificuldades. Uma fonte disse à People que "ela ficou muito abalada", outro informante revelou que ela tem estado "aborrecida e desapontada" com ele.

Antes que o divórcio se tornasse oficial, dizia-se que ela estava tentando de tudo para salvar seu casamento, mas por parte dele, não havia intenção de continuar. A atriz lutou e persistiu contra as constantes mudanças de humor do também diretor de cinema, mas se cansou e, finalmente, em 20 de agosto, entrou com o pedido de divórcio em Los Angeles.

Durante o casamento, o casal parecia muito apaixonado. Tanto ela quanto Ben sorriam para as câmeras, com olhares cheios de atração. No entanto, com o passar do tempo, o rosto dele foi mudando e ele parecia irritado e entediado na maior parte do tempo. Muitos diziam que o motivo de sua irritação era se sentir perseguido o tempo todo pelos paparazzi.

O fato de terem se casado sem acordo pré-nupcial sugere que talvez nunca tenham pensado em uma separação. Mas, agora é o quarto divórcio para ela e o segundo para ele. Jlo, de 55 anos, parece ser a mais afetada.

Jennifer Lopez e Ben Affleck. Como superar um divórcio?

Bennifer O divórcio de Ben Affleck e Jennifer López tem sido 'diícil' para o casal (Amy Sussman en Getty Images)

Depois do pedido de divórcio, Jennifer Lopez foi vista sozinha em sua casa em Beverly Hills, enquanto Ben Affleck foi visto com sua ex-esposa Jennifer Garner e seus filhos.

O Help Guide publicou que passar por um divórcio ou separação sentimental é doloroso porque é a quebra da esperança de um futuro que foi depositado no parceiro e na vida com aquela outra pessoa. Superar isso pode levar um bom tempo, embora tudo dependa de cada pessoa.

O referido meio dá as seguintes recomendações para superar um divórcio:

-A primeira recomendação para superar um divórcio ou término é permitir-se passar por um processo de luto e reconhecer que existem sentimentos de tristeza, raiva, decepção e frustração.

-Outro aspecto importante é falar sobre como você se sente, isso ajudará a canalizar suas emoções, para isso, é importante contar com pessoas extremamente confiáveis, que não divulguem sua intimidade.

-Terceiro, é importante considerar que falar sobre a situação não é para ficar preso nesses sentimentos negativos, lembre-se de que é preciso seguir em frente.

Mesmo que as esperanças e sonhos tenham sido quebrados junto com outra pessoa, entusiasme-se com a ideia de que haverá novos sonhos e esperanças.

- É preciso saber diferenciar a tristeza como parte do luto e a depressão. A primeira vai passando aos poucos. Com a segunda, a pessoa não sente impulso para avançar.

- Se considerar que precisa de ajuda externa de um especialista, não hesite em procurar um conselheiro ou psicólogo.