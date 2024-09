Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira semana do mês

Confira as revelações do tarot, nesta primeira semana do mês, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Você precisa de estabilidade emocional e tranquilidade, pois qualquer mudança ao seu redor tende a desestabilizá-lo. O apoio do seu parceiro é fundamental, e você o tem; por isso, não hesite em agradecer e retribuir da mesma forma.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você tem pouca paciência com seu parceiro e imediatamente discute coisas triviais. Tudo será resolvido se você fizer a sua parte, mas entenda que não pode pular ao menor motivo de não gostar de alguma coisa.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot de hoje destaca que ultimamente você não se sente correspondido e cansa de contribuir tanto para o relacionamento amoroso. Aproveite e converse mais com seu parceiro e tente resolver suas divergências, caso realmente tenha interesse

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Não espere que seu parceiro dê o primeiro passo e tome a iniciativa. Você é uma pessoa empoderada que não precisa ser passiva na hora de pedir o que precisa. Além disso, converse mais e pense que com amor e compreensão tudo fica melhor.

Texto com informações do site Cosmopolitan