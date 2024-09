4 dicas para usar o vestido de crochê na moda e não ficar muito exposta

O encanto do vestido de crochê reside em seu estilo boêmio e sua versatilidade única, conquistando facilmente tanto as passarelas quanto as ruas. Se você está procurando uma peça fresca, elegante e alinhada com as últimas tendências, é a peça que você deve incorporar ao seu guarda-roupa com certeza.

No entanto, sabemos que combiná-lo pode ser uma tarefa complicada, então conheça estes aspectos para garantir que ele se adapte ao seu estilo e silhueta.

Como usar o vestido de crochê?

Comprimento e forma

Segundo a Vanidades, o comprimento do vestido é crucial para o visual que deseja alcançar. Se estiver procurando um estilo mais formal, um vestido de crochê midi ou maxi será ideal para eventos ao ar livre ou jantares elegantes. Por outro lado, se preferir um visual casual, os vestidos curtos ou na altura do joelho são ideais para um dia na praia ou saídas pela cidade.

Cores e texturas

A cor desempenha um papel fundamental na escolha de um vestido de crochê. Tons neutros como branco, creme e bege são clássicos e versáteis, perfeitos para qualquer ocasião. No entanto, não tenha medo de experimentar com cores vibrantes como vermelho, azul ou verde para um estilo mais ousado e contemporâneo. Quanto às texturas, opte por um tecido mais fino para uma aparência delicada e refinada.

Detalhes e complementos

Além disso, você pode usar o vestido de crochê neste 2024 com certos detalhes que elevem o visual. Por exemplo, bordados, franjas ou contas para adicionar personalidade ao seu look. Complemente o seu vestido de crochê com acessórios de estilo boho, como chapéus, sandálias altas e bolsas tecidas.

Ocasiões apropriadas para usá-lo

Para um dia na praia, simplesmente combine com um biquíni e sandálias. Se tiver um jantar ao ar livre ou um evento mais formal, use-o com sandálias de salto e joias elegantes. Até mesmo pode usá-lo no trabalho combinando com um blazer leve e sandálias elegantes ou tênis.