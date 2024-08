5 sinais de que você não está apaixonada, mas sim acostumada com seu parceiro

Às vezes, o que inicialmente parece amor pode se transformar em mera rotina nos relacionamentos amorosos. Por isso, devemos estar conscientes de nossas necessidades, emoções e desejos, o que previne a monotonia, o tédio ou o piloto automático.

Uma vez que as identifique, pode ver se há maneira de mudar essa rotina de conforto, ou então, é hora de procurar um novo rumo que volte a despertar o seu coração.

Sinais de que não está apaixonada, mas sim acostumada ao seu parceiro

Falta de emoção

Indiferença, falta de vínculo e sexo são sinais muito claros (Freepik)

Quando o amor está presente, a emoção é sentida em cada encontro. No entanto, se sentir que sair com o seu parceiro é apenas uma obrigação e não um desejo genuíno, é um sinal de que talvez a paixão tenha desaparecido, de acordo com um estudo publicado na revista Psychology Today.

Você evita a intimidade

A proximidade emocional e física é fundamental em um relacionamento romântico. Se você encontrar desculpas para evitar momentos íntimos ou se sentir desconfortável ao ser vulnerável, pode ser que esteja agindo a partir de uma zona de conforto em vez de experimentar um amor genuíno.

Rotinas previsíveis

Você começa a ver seu parceiro mais como uma obrigação do que como alguém que desperta suas emoções (Freepik)

Se os seus dias com o seu parceiro são uma repetição interminável de atividades que já não desfruta, é possível que esteja mais acostumada à comodidade do que apaixonada. Os seus interesses e prioridades já não se alinham com os do seu parceiro, mas continua com o relacionamento por inércia. Além disso, não sente vontade de planear um futuro juntos nem de fazer projetos a longo prazo.

Você não se preocupa mais com o bem-estar dele

O amor envolve uma preocupação genuína com a felicidade do outro. Se você perceber que já não se importa tanto com como o seu parceiro se sente ou se ele está passando por um momento difícil, é provável que você esteja mais confortável do que apaixonada. Até mesmo prefere evitar conflitos porque quer manter a paz em vez de abordar problemas importantes, mesmo que sinta que suas necessidades não estão sendo atendidas.