Sem mais jeans! As calças bege são sinônimo de máxima elegância: veja como você pode usar a tendência deste ano

Não há uma única peça de roupa que possa tirar a coroa dos jeans, é quase impossível pensar que haja uma que substitua sua versatilidade e conforto, mas a chegada do luxo silencioso como uma das principais tendências da moda que está ganhando cada vez mais seguidores ao redor do mundo.

Esta é a razão pela qual a sobriedade se uniu à sofisticação, através de roupas minimalistas compostas por uma paleta de cores neutras e peças com cortes clássicos, resultando em looks que gritam elegância sem a necessidade de ostentação ou extravagância.

Foi a filha de Lionel Richie, Sofia Richie, que mudou o cenário da moda, mostrando que as roupas muito exóticas e sensuais ficaram no passado, dando lugar a um guarda-roupa em que “deixar algo para a imaginação” e esse ar clássico e melancólico seriam os favoritos das mulheres a partir de 2023 e ao longo de 2024.

Pantalones beige serán tendencia este 2024

As calças bege são tendência em 2024

Por isso, as calças jeans começaram a ser substituídas por calças de pregas e não apenas qualquer modelo, mas sim as de cor bege, que têm sido proclamadas como sinônimo de elegância e sofisticação, elevando qualquer visual até mais do que as pretas.

Sem dúvida, a moda retrô se tornou a mais seguida nos últimos meses, vimos isso através do uso de peças como calças boca de sino, blusas e vestidos boho, e a combinação de peças atemporais é o segredo de um visual sofisticado e vencedor, por isso, as calças bege se destacam como as preferidas do luxo discreto e tendências como o old money.

Como usar calças bege?

Quer deseja parecer elegante? Então é hora de adicionar algumas calças bege ao seu guarda-roupa, adicione à sua lista de peças básicas que farão você parecer elegante sem misturar muitos elementos, além disso, é tão fácil de combinar como um par de jeans clássicos, então não tenha medo de dar uma chance a esta calça que grita luxo silencioso.

Aqui estão algumas dicas para manter essa estética de luxo discreto, que fará você parecer uma verdadeira diva, clássica, sofisticada e chique, pronta para qualquer ocasião. Você verá que são tão versáteis quanto um par de jeans e até mesmo ficam melhores do que eles.

Você ama jeans? Não o deixe

Se o seu estilo é confortável com jeans, então não o abandone, apenas mude a cor e verá como todo o seu visual muda, combine um par de jeans bege com um top básico branco e tênis.

Bege e preto, a dupla perfeita

As calças de pregas em cor bege são o símbolo por excelência do luxo discreto, combine-as com uma blusa preta de mangas bufantes e sandálias de salto para um visual elegante, perfeito para um evento ou saída durante o dia.

Brinque com as texturas

Experimente com um par de calças bege em sua versão acetinada, combine com uma camisa branca, preta ou azul e complemente com uns stilettos.

O visual total mais elegante

Crie um look total bege, verá que é ainda mais elegante do que um preto, opte por calças de perna larga, sejam palazzo ou fluidas, e adicione um colete de alfaiataria, por fim, adicione um blazer.

Você é amante do sexy e rebelde?

Então combine um jeans folgado bege e complemente com um corpete de couro, adicione óculos escuros e sandálias.