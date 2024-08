Horóscopo do fim de semana: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes de 30 de agosto a 1º de setembro

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Sagitário

Você viverá dias cheios de emoção e crescimento, a energia cósmica o impulsiona a explorar novos horizontes e alcançar objetivos. O seu espírito aventureiro estará refletido nos seus looks, os tecidos macios e frescos permitirão que você se mova livremente e desfrute de suas atividades.

Também é hora de fechar ciclos e avançar em direção a novas experiências de sucesso. Sua natureza generosa se apega a relacionamentos que já não lhe trazem nada, por isso é melhor confiar na sua intuição e cortar os laços que o prendem ao passado.

Capricórnio

Para este fim de semana combine elegância com um toque urbano e moderno, opte por peças básicas em tons neutros como preto, cinza e branco, e acrescente um toque de cor com acessórios, mas sempre levando em consideração que conforto é fundamental para você, então escolha roupas que permitam que você se mova livremente.

Serão dias para se conectar consigo mesmo e com suas emoções, a saudade poderá te visitar, mas lembre-se que você é forte e capaz de superar qualquer obstáculo. Não se isole, saia com seus amigos e aproveite a companhia deles. Um amor do passado pode voltar para sua vida, analise bem se é isso que você realmente deseja.

Aquário

Evite o ciúme e aproveite plenamente o seu relacionamento, a comunicação e a confiança são essenciais para construir um vínculo sólido e duradouro. Sua energia contagiante e espírito inovador o levarão a viver experiências inesquecíveis.

Combine peças confortáveis e versáteis com acessórios marcantes para criar looks originais e cheios de personalidade. Sua capacidade de se conectar com outras pessoas fará de você a alma de qualquer evento, mas lembre-se de moderar o consumo de álcool.

Peixes

A nostalgia pode invadir você, principalmente se já passou por um rompimento. Não se feche para novas experiências e deixe o amor bater novamente à sua porta, alguém de Gêmeos, Libra ou Aquário pode despertar seu interesse.

Não tenha pressa para tomar uma decisão e escolha alguém que te faça verdadeiramente feliz. As cores azul, branco e vermelho serão suas aliadas perfeitas para criar looks elegantes e casuais.

Com informações do site Publimetro